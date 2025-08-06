Кароль Навроцкий официально стал президентом Польши

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Wydarzenia.

Церемония его инаугурации прошла в зале пленарных заседаний парламента и транслировалась местными телеканалами. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня.

Вступая в должность президента, Навроцкий торжественно поклялся сохранять верность положения конституции Польши и стоять на защите независимости и безопасности государства, а также благополучия граждан.

Навроцкий участвовал в президентских выборах от партии "Право и справедливость". Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре он набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей партии "Гражданская коалиция" Рафалом Тшасковским, который получил 49,11% голосов избирателей.