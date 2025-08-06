bp заключила два крупных контракта по проектам в Азербайджане

Компания bp, которая является оператором проекта по разработке газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в Азербайджане и терминала Сангачал, объявила о заключении двух крупных контрактов на инжиниринговые и закупочные услуги, передаёт Day.Az со ссылкой на bp.

"Контракты на детальное проектирование и поддержку закупок были присуждены совместному предприятию SOCAR-KBR и являются важным шагом в реализации проектов Shah Deniz Compression (SDC) и Sangachal Terminal Electrification (STEL)", - сказали в компании.

Как отмечается, заключение контрактов последовало за принятием окончательных инвестиционных решений (Final Investment Decisions, FID) по обоим проектам, о чём было объявлено 3 июня 2025 года в рамках Бакинской энергетической недели. Это событие стало важной вехой в переходе проектов к этапу исполнения.

Новость обновляется