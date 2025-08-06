Минэнерго Украины сообщило об атаке России на объект ГТС, обеспечивающий поставки азербайджанского газа

Россия совершила атаку на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута, по которому недавно начались поставки азербайджанского газа в Украину, передает в среду Day.Az со ссылкой на минэнерго Украины.

Как отмечается, в ночь на 6 августа 2025 года Россия совершила атаку на объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы Украины в Одесской области, недалеко от украинско-румынской границы. Этот объект обеспечивал работу маршрута, по которому в Украину поступали тестовые объёмы газа из Азербайджана, а также сжиженный природный газ из США через греческие СПГ-терминалы и Трансбалканский газопровод.

"Оборудование, отвечающее за функционирование этого маршрута, было атаковано десятками ударных беспилотников. На месте работают специалисты, проводится оценка последствий удара", - говорится в сообщении.

Отметим, что группа компаний "Нафтогаз" подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа.

Впервые начались поставки газа по Трансбалканскому маршруту через коридор Болгария-Румыния-Украина в тестовом режиме.