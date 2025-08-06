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Кенгуру приспосабливаются к аномальной зиме в Австралии - ВИДЕО

В Австралии тем временем кенгуру приходится приспосабливаться к снежной зиме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На юго-востоке страны выпало около 40 см снега. Эксперты говорят, что ничего подобного тут не было уже много десятилетий.