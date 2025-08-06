Кенгуру приспосабливаются к аномальной зиме в Австралии

В Австралии тем временем кенгуру приходится приспосабливаться к снежной зиме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На юго-востоке страны выпало около 40 см снега.

Эксперты говорят, что ничего подобного тут не было уже много десятилетий.