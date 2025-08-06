Один человек погиб в результате лесного пожара на юге Франции

Один человек погиб из-за лесного пожара в департаменте Од на юге Франции, еще один числится пропавшим без вести.

Как передает Day.Az, об этом сообщила региональная префектура.

"Предварительные данные о пострадавших свидетельствуют о том, что один человек погиб в своем доме в Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс. Кроме этого, один человек также числится пропавшим без вести", - говорится на официальной странице властей в социальной сети X.

Отмечается, что пожар начался 5 августа в коммуне Рибо. Возгорание распространилось на территорию более 11 тыс. га, в которые входит более 15 муниципалитетов.

По данным префектуры, в результате происшествия пострадали девять человек, среди которых семь пожарных. Кроме того, из-за возгорания были повреждены 30 автомобилей и 25 частных домов, а 2,5 тыс. домохозяйств остались без электроэнергии.