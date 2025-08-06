https://news.day.az/society/1772392.html Начинается отбор учащихся в лицеи и гимназии Этап отбора учащихся в лицеи и гимназии, где прием осуществляется централизованно, начнется 6 августа в 15:00 и завершится 13 августа в 12:00. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Институте образования. Было отмечено, что кандидаты могут осуществить свой выбор войдя в личный кабинет и нажав кнопку "Выбор лицея" в разделе "Экзамены".
Начинается отбор учащихся в лицеи и гимназии
Этап отбора учащихся в лицеи и гимназии, где прием осуществляется централизованно, начнется 6 августа в 15:00 и завершится 13 августа в 12:00.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Институте образования.
Было отмечено, что кандидаты могут осуществить свой выбор войдя в личный кабинет и нажав кнопку "Выбор лицея" в разделе "Экзамены".
По результатам дополнительных исследований, лица, чьи результаты были аннулированы решением соответствующей комиссии, могут обратиться с официальным заявлением на электронный адрес [email protected] до 17:00 8 августа.
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