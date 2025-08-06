Начинается отбор учащихся в лицеи и гимназии

Этап отбора учащихся в лицеи и гимназии, где прием осуществляется централизованно, начнется 6 августа в 15:00 и завершится 13 августа в 12:00.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Институте образования.

Было отмечено, что кандидаты могут осуществить свой выбор войдя в личный кабинет и нажав кнопку "Выбор лицея" в разделе "Экзамены".

По результатам дополнительных исследований, лица, чьи результаты были аннулированы решением соответствующей комиссии, могут обратиться с официальным заявлением на электронный адрес [email protected] до 17:00 8 августа.