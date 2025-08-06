В Ясамальском районе закрыли мебельный цех - ФОТО - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку на улице Шейха Мухаммеда Хиябани, дом 10C, приостановлена работа мебельного цеха, признанного пожароопасным.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В ходе инспекции цеха, принадлежащего Вюсалу Рзалы, были обнаружены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Эти нарушения создавали непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, а также могли негативно повлиять на окружающую среду и государственное имущество.
В связи с выявленными нарушениями МЧС приняло решение временно прекратить деятельность цеха. Соответствующее уведомление уже направлено представителю предприятия.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре