В Ясамальском районе закрыли мебельный цех

В Ясамальском районе Баку на улице Шейха Мухаммеда Хиябани, дом 10C, приостановлена работа мебельного цеха, признанного пожароопасным.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В ходе инспекции цеха, принадлежащего Вюсалу Рзалы, были обнаружены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Эти нарушения создавали непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, а также могли негативно повлиять на окружающую среду и государственное имущество.

В связи с выявленными нарушениями МЧС приняло решение временно прекратить деятельность цеха. Соответствующее уведомление уже направлено представителю предприятия.