https://news.day.az/world/1772397.html

Случайный прохожий чуть не выиграл марафон в Бразилии - ВИДЕО

Бразилец в шлёпках случайно влез в марафон и чуть не победил. 32-летний парень не регистрировался - просто вышел на улицу, увидел забег и вписался. Отмечается, что он был под воздействием алкоголя. Мужчина обогнал кучу спортсменов, понравился судьям и получил медаль "за участие".