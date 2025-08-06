https://news.day.az/world/1772397.html Случайный прохожий чуть не выиграл марафон в Бразилии - ВИДЕО Бразилец в шлёпках случайно влез в марафон и чуть не победил. 32-летний парень не регистрировался - просто вышел на улицу, увидел забег и вписался. Отмечается, что он был под воздействием алкоголя. Мужчина обогнал кучу спортсменов, понравился судьям и получил медаль "за участие".
Случайный прохожий чуть не выиграл марафон в Бразилии - ВИДЕО
Бразилец в шлёпках случайно влез в марафон и чуть не победил.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
32-летний парень не регистрировался - просто вышел на улицу, увидел забег и вписался.
Отмечается, что он был под воздействием алкоголя.
Мужчина обогнал кучу спортсменов, понравился судьям и получил медаль "за участие".
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