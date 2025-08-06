Случайный прохожий чуть не выиграл марафон в Бразилии

Бразилец в шлёпках случайно влез в марафон и чуть не победил.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

32-летний парень не регистрировался - просто вышел на улицу, увидел забег и вписался. 

Отмечается, что он был под воздействием алкоголя.

Мужчина обогнал кучу спортсменов, понравился судьям и получил медаль "за участие".