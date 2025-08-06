Азербайджанские инвесторы построят лечебно-оздоровительный комплекс в Казахстане

Азербайджанские инвесторы реализуют проект строительства международного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье озера Алаколь в юго-восточной части Казахстана. Общий объем инвестиций составит 20 миллионов долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе Акимата Абайской области Казахстанской Республики.

Данная инициатива была представлена в ходе встречи акима области Берика Уали с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя Азербайджано-Казахстанского делового совета, председатель правления Ассоциации тюркских предпринимателей Аслан Кунияров, а также представители Азербайджанского инвестиционного холдинга и Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Согласно информации, инвесторы планируют построить круглогодичный туристический комплекс, рассчитанный на одновременное размещение до 800 человек. С вводом объекта в эксплуатацию в регионе будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

Проект направлен на повышение туристической привлекательности побережья Алаколя, рост налоговых поступлений в местный бюджет, а также на развитие нового направления на стыке медицины и туризма.

Байель на встрече отметил, что отношения Азербайджана и Казахстана вышли на новый уровень союзничества. Посол напомнил, что руководством Казахстана поставлена задача по укреплению экономических связей и реализации совместных проектов, в том числе в сфере туризма.

"В 2024 году мы создали совместный инвестиционный фонд Казахстана и Азербайджана. Если проект на Алаколе будет реализован, он может стать одним из первых в рамках этого фонда", - подчеркнул дипломат.

В свою очередь Аким области подчеркнул значимость туристического проекта для региона.

"Казахстан и Азербайджан - братские народы, нас объединяет общая история и духовные корни. Мы рады вашему визиту и инициативе по созданию масштабного туристического комплекса именно в нашей области. В настоящее время разрабатывается генеральный план туристической зоны Алаколь. Мы готовы выделить участок для строительства. Акимат окажет необходимую поддержку", - подчеркнул Уали.