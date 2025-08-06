Разрешение для поездки в Карабах теперь выдается автоматически

С 6 августа при покупке билетов на портале или в мобильном приложении "biletim.az" гражданам Азербайджана автоматически выдается разрешение на въезд в освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что данная функциональность стала возможной благодаря интеграции между межведомственными информационными системами Министерства цифрового развития и транспорта и Министерства внутренних дел.

Разрешение, оформляемое при покупке билета через портал "biletim.az" в освобожденные территории, действительно в течение 5 дней.

"Эти изменения внедрены с целью упрощения процедур для граждан и обеспечения большего комфорта при их поездках", - говорится в сообщении.