https://news.day.az/society/1772383.html В Азербайджане изъято 30 кг контрабандных наркотиков Сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе проведённой операции в Джалилабадском районе был задержан 50-летний житель района Эльшан Шамедов. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, у него было обнаружено 30 кг марихуаны.
В Азербайджане изъято 30 кг контрабандных наркотиков
Сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе проведённой операции в Джалилабадском районе был задержан 50-летний житель района Эльшан Шамедов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, у него было обнаружено 30 кг марихуаны.
Задержанный был в сговоре с гражданами Ирана и является одним из основных лиц, организующих оборот наркотических средств на территории страны.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
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