В Азербайджане изъято 30 кг контрабандных наркотиков

Сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе проведённой операции в Джалилабадском районе был задержан 50-летний житель района Эльшан Шамедов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, у него было обнаружено 30 кг марихуаны.

Задержанный был в сговоре с гражданами Ирана и является одним из основных лиц, организующих оборот наркотических средств на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.