https://news.day.az/unusual/1772377.html

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за эрозии береговой линии в связи с вымыванием песка. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times. "Часть эрозии происходит по естественным причинам.