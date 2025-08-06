https://news.day.az/unusual/1772377.html Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за эрозии береговой линии в связи с вымыванием песка. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times. "Часть эрозии происходит по естественным причинам.
Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения
Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за эрозии береговой линии в связи с вымыванием песка.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times.
"Часть эрозии происходит по естественным причинам. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников", - отмечается в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре