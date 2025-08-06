Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за эрозии береговой линии в связи с вымыванием песка.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times.

"Часть эрозии происходит по естественным причинам. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников", - отмечается в публикации.