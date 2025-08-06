Баржи с фейерверками загорелись в Японии

Загруженные фейерверками две баржи в японской Йокогаме загорелись.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пожар заставил пятерых рабочих прыгнуть в море, после чего один из них был госпитализирован.  

Представляем вашему вниманию данное видео: