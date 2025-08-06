https://news.day.az/world/1772360.html Баржи с фейерверками загорелись в Японии - ВИДЕО Загруженные фейерверками две баржи в японской Йокогаме загорелись. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар заставил пятерых рабочих прыгнуть в море, после чего один из них был госпитализирован. Представляем вашему вниманию данное видео:
Баржи с фейерверками загорелись в Японии - ВИДЕО
Загруженные фейерверками две баржи в японской Йокогаме загорелись.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пожар заставил пятерых рабочих прыгнуть в море, после чего один из них был госпитализирован.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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