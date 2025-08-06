https://news.day.az/world/1772360.html

Баржи с фейерверками загорелись в Японии - ВИДЕО

Загруженные фейерверками две баржи в японской Йокогаме загорелись. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар заставил пятерых рабочих прыгнуть в море, после чего один из них был госпитализирован. Представляем вашему вниманию данное видео: