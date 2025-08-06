Командующие ВМС Азербайджана и Пакистана провели переговоры в Баку

Состоялась встреча командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитана 1-го ранга Шахина Мамедова с находящимся с визитом в нашей стране командующим ВМС Исламской Республики Пакистан адмиралом Навидом Ашрафом.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"На официальной церемонии встречи командующие ВМС прошли перед строем почётного караула. Были исполнены Государственные гимны обеих стран.

Представители пакистанской делегации возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтив его светлую память.

В ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия между Военно-морскими силами Азербайджана и Пакистана, подчеркивалась важность обмена опытом между экипажами боевых кораблей, был обсужден и ряд других вопросов.

На брифинге, организованном для пакистанских гостей, посетивших базу ВМС, была представлена подробная информация о структуре ВМС Азербайджана, их оперативных возможностях, деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, условиях, созданных для личного состава, учебно-тренировочном процессе, а также организации служебно-боевой деятельности.

В рамках визита пакистанская делегация также посетила Н-скую воинскую часть ВМС. После ознакомления с воинской частью гости понаблюдали за показательными выступлениями морских спецназовцев", - говорится в информации ведомства.