Сильнейшее наводнение в нигерийском городе миллионнике Икороду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Для огромного количества местных жителей случившееся не просто трагедия, а катастрофа, много сообщений о самоубийствах после того, как люди осознали потерю машин (часто взятых в кредит) и необходимость тратить серьезные средства на ремонт жилья.