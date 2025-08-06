https://news.day.az/world/1772334.html Сильнейшее наводнение в нигерийском городе - ВИДЕО Сильнейшее наводнение в нигерийском городе миллионнике Икороду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнейшее наводнение в нигерийском городе - ВИДЕО
Сильнейшее наводнение в нигерийском городе миллионнике Икороду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Для огромного количества местных жителей случившееся не просто трагедия, а катастрофа, много сообщений о самоубийствах после того, как люди осознали потерю машин (часто взятых в кредит) и необходимость тратить серьезные средства на ремонт жилья.
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