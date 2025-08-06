Новый сервис от AZAL для пассажиров

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедрил новый сервис Air Tastes, призванный сделать перелет еще более комфортным, а также повысить качество и разнообразие обслуживания на борту, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

С помощью этой онлайн-услуги путешественники могут заранее выбрать блюда из расширенного меню в соответствии со своими предпочтениями.

В меню предлагаются три варианта завтрака, а также три вида обеда или ужина, включая мясные, рыбные и овощные блюда, закуски и десерты.

Пассажиры, оформившие услугу Air Tastes, вместо стандартного меню получат индивидуально подобранное питание. Сервис предоставляется на платной основе и доступен только по предварительному заказу онлайн - на официальном сайте www.azal.az или в мобильном приложении в разделе "Мои бронирования". Заказ необходимо оформить не позднее чем за 24 часа до вылета.

Внедрение Air Tastes является частью стратегии цифровизации AZAL и направлено на повышение уровня обслуживания и удовлетворенности пассажиров.

Более подробную информацию о том, как пользоваться данной услугой, можно найти по следующей ссылке: https://www.youtube.com/shorts/nd6ZqJgGauk.

С Air Tastes путешествия с AZAL станут еще более комфортным и вкусным.