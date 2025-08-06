В Баку задержан наркоторговец с 34 кг марихуаны

Сотрудники Управления полиции Гарадагского района провели очередную операцию против незаконного оборота и сбыта наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

В ходе операции был задержан 33-летний Махир Аббасов, подозреваемый в совершении указанного преступления. У него было изъято в общей сложности 34 килограмма 650 граммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

По факту в Управлении полиции Гарадагского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других участников наркосети, в которую входил задержанный, продолжаются.