Microsoft рассказала о будущем Windows

В корпорации Microsoft рассказали, какой видят операционную систему (ОС) Windows через пять лет.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Windows Central.

На YouTube-канале компании появилось видео, в котором вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон раскрыл планы на Windows. Уэстон заявил, что в обозримом будущем - возможно, это произойдет уже к 2030 году - ОС будет работать без мыши и клавиатуры. "Привычка взаимодействовать с ними, может быть, покажется нам такой же странной, как использование MS-DOS в 2025 году", - заметил Уэстон.

Также представитель IT-гиганта считает, что Windows будет еще плотнее работать с искусственным интеллектом (ИИ). По прогнозу Уэстона, пользователи смогут создавать агентов ИИ, которые будут выполнять различные рутинные задачи. При этом человеку не придется иметь специальных знаний, чтобы давать команды: он будет общаться с агентом, как с живым собеседником.

"Я искренне верю, что будущая версия Windows и другие операционные системы Microsoft будут взаимодействовать мультимодальным образом", - подчеркнул вице-президент компании. По его мнению, компьютер с ОС будет слышать и видеть пользователя и более точно выполнять его поручения.