Да пошел ты, Никита Сергеевич!

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Никите Михалкове.

Day.Az представляет публикацию:

Текст ниже - это письмо, отправленное нам в бот обратной связи одним из подписчиков. Читатель делится любопытным мнением о Никите Михалкове. Думаем, нашим читателям будет любопытно:

"Здравствуйте! Все обсуждают Михалкова, выпуск "Бесогона", в котором он нас оскорбляет. Товарищ с работы послал, мол смотри, что старик несет. Михалкова голос этот, омерзительный, всегда меня отталкивал, ни одну его передачу или интервью до конца не мог досмотреть, переключал всегда, а тут уж пришлось.

Что тут скажешь. Всю передачу он только лгал и поливал грязью азербайджанцев. Слушал и удивлялся - неужели этого никто не видит и не понимает, остатки адекватных людей в РФ? Сидит какой-то старый чудак - и его кто-то воспринимает как какого-то мыслителя или аристократа что ли?

Взял какие-то обрывки информации, где-то из контекста вырвал, где-то тупо выдумал диалоги и людей - и все, новый выпуск готов. Абсолютно сфабрикованная передача! И это далеко не первый такой выпуск у него. Мало того, он прямо оскорбляет азербайджанцев и не только нас, но и наших соседей и многих других.

А сказать-то что хотел? Михалков нас оскорбить хотел? Да плевать азербайджанцы хотят на его мнение о нас. Может Михалков хотел россиян адекватных от Азербайджана отвадить? Так полный Баку российских туристов, и районы тоже. Даже сейчас, даже после всех попыток запугать.

Михалков из ума выжил, ну впечатление как минимум такое оставляет. Он сначала своим затуманенным мозгом стал выдумывать и транслировать дичайшие штампы - а потом сам в них же и поверил. И живет в этих же штампах, им же и выдуманных.

И опять спрошу: а чего добивается он тогда? Зачем оскорбляет народ? Чтобы спровоцировать какие-то проблемы на национальной почве, чтобы в Азербайджане русских притесняли что ли? Да не было такого никогда и не будет!

Наверно, так не только я думаю. И не только мы, азербайджанцы, но и наши братья из других бывших советских республик так думают. А в России неужели никто не понимает, что творится? Неужели у них во власти не осталось людей, кто смог бы объективно посмотреть на истерику, которую устраивают на ТВ Михалков, Соловьев, армянские деятели все.

Единственное, что жаль - жаль, что Михалков дряхлый уже, не успеет увидеть, что он и ему подобные натворили для своей страны.

А ему самому что сказать. Да пошел ты, Никита Сергеевич! Больше сказать нечего."