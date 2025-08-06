В Китае приняли меры из-за вспышки нового вируса

В Китае из-за вспышки вируса чикунгунья, переносимого комарами, ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сообщило британское издание The Independent.

В публикации говорится, что в Китае зарегистрировано более 7000 случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Вирус чикунгунья переносится комарами и вызывает повышение температуры до 40 градусов, головные боли, тошноту, боли в мышцах и суставах. Для ликвидации вспышки в Китае используются протоколы национального уровня, уточняет издание.

"Власти ввели строгие профилактические меры, аналогичные тем, которые были во время пандемии Covid, включая широкое дезинфицирующее распыление", - говорится в статье.

Кроме того, жителям Китая предписали избавляться от застоявшейся воды в домах, например, в цветочных горшках, кофемашинах или бутылках. За нарушение этого требования грозит штраф в размере до 10 тысяч юаней.