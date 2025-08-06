В Хиросиме протестуют против ядерного оружия в годовщину бомбардировки

В Хиросиме сотни человек посетили акцию протеста по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки города.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Известия".

По данным СМИ, жители потребовали полного отказа от ядерного оружия и прекращения вооруженных конфликтов. На митинге также присутствовали местные правоохранители.

В это же время на противоположной стороне Парка мира проходила официальная церемония памяти, пишет издание.