https://news.day.az/world/1772399.html В Хиросиме протестуют против ядерного оружия в годовщину бомбардировки В Хиросиме сотни человек посетили акцию протеста по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки города. Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Известия". По данным СМИ, жители потребовали полного отказа от ядерного оружия и прекращения вооруженных конфликтов. На митинге также присутствовали местные правоохранители.
В Хиросиме протестуют против ядерного оружия в годовщину бомбардировки
В Хиросиме сотни человек посетили акцию протеста по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки города.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Известия".
По данным СМИ, жители потребовали полного отказа от ядерного оружия и прекращения вооруженных конфликтов. На митинге также присутствовали местные правоохранители.
В это же время на противоположной стороне Парка мира проходила официальная церемония памяти, пишет издание.
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