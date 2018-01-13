"День открытых дверей" детско-юношеской футбольной школы AZFAR - ФОТО

Начиная с этой недели и в каждое воскресенье до конца января, детско-юношеская футбольная школа AZFAR будет проводить дни открытых дверей. Двери футбольной школы распахнутся для гостей - как для юных футболистов, желающих попробовать свои силы на отборе, так и для всех, кто придет на наш футбольный праздник. В рамках Дня открытых дверей вас ожидают показательные тренировки, конкурсы, развлечения... Приходите всей семьей!

Для того, чтобы принять участие в отборе, юному футболисту необходимы лишь: желание и спортивная форма по погоде. Напоминаем, что мероприятие будет проходить на крытой площадке.

Сбор гостей - с 11:00, начало мероприятий - 11:30 до 15:00.

Для того чтобы добраться до детско-юношеской футбольной школы AZFAR на Дни открытых дверей, все желающие смогут воспользоваться бесплатными автобусами. Автобусы будут отправляться от станций метро "28 Мая" и "Хатаи" (точное место отправления указано на карте ниже). Время отправления - 10:45.

Дополнительная информация: +99412404-73-39, +99450-295-21-29 www.asep.az.

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