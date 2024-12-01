В Турции задержали самолет из-за драки пассажиров

В Турции на час задержали авиарейс Измир - Стамбул из-за драки пассажиров. Об этом сообщил портал гражданской авиации Hava sosyal Media, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, причиной инцидента стало неоднократное соприкосновение ног мужчин. Ноги пассажира, сидящего сзади, постоянно касались пассажира впереди. Недовольный этим мужчина, сидящий впереди, несколько раз кричал и предупреждал, но соприкосновения не прекращались.

Словесная перепалка мужчин переросла в драку. Пассажир, сидевший впереди, встал и набросился на оппонента, сидевшего сзади. Сестра одного из конфликтующих вмешалась в спор и напала на противника своего брата, облив его водой.

Из-за инцидента самолет вернулся в терминал, а буйных пассажиров высадили из самолета. Из-за них рейс задержали примерно на час, уточнило издание.