Ученые нашли дешевую диету для желающих похудеть

Идеальная диета - вовсе не недостижимая мечта. Оказывается, можно обеспечивать здоровым питанием тело и мозг, не тратя слишком много денег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, ученые из Университета Дикина в Австралии утверждают, что вычислили идеальную схему здорового питания. Исследователи считают, что это достижимо даже в мире, где фастфуд дешевле более простой и здоровой еды.

С помощью диеты, рассчитанной австралийцами, можно привести в порядок не только тело, но и мозг. Полем для своих исследований команда выбрала Соединенные Штаты - признанного лидера в неумеренном потреблении вредной быстрой еды.

Толчком для изысканий послужили предыдущие исследования диетологов и психологов. По их итогам одним из лучших средств для приведения организма в норму признали средиземноморскую диету - она богата натуральными продуктами.

Ученые выяснили, что строгое следование этой схеме питания стабилизирует работу всех органов. Диета предотвращает риск развития тяжелых депрессий, снижает риск развития панических атак и в целом оказывает успокаивающее действие.

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