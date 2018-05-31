Топ-10 самых экологически грязных мест на планете - ФОТО

99% ученых сходятся во мнении, что климат на Земле меняется с огромной скоростью, быстрее, чем они могут это проанализировать. Оставшемуся проценту ученых нефтедобывающие и другие промышленные компании платят щедрые дотации, чтобы прикрыть стыдные последствия своей деятельности. Углекислый газ - лишь одна из множества причин глобального изменения климата. Гораздо более серьезную проблему представляет собой метан - он примерно в 17 раз токсичнее углекислого газа, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

По мере того как тают ледники в океанах, вырабатывается метан, который был спрятан в них в течение миллионов лет в виде замороженных растений. Если все ледники Гренландии объемом 2,3 кубических километра растают, уровень мирового океана поднимется на 7,2 метра, и сотня самых населенных городов в мире окажется полностью под водой. Пока неизвестно, за сколько времени второй по объему ледяной покров в мире может растаять, но хуже всего то, что самый большой ледник - Антарктида - уже начал таять.

За последние годы огромные количества опасных отходов попали в атмосферу Земли. Промышленность и топливные компании уничтожают природные ресурсы, вырубают леса и выпускают смертельно опасные вещества в атмосферу. На Земле есть места, которым, кажется, уже ничто не поможет, только время.

10. Агбогблоши, Гана - свалка электронных отходов. Большая часть электроники, которую мы выбрасываем, скорее всего, окажется на огромной, постоянно горящей свалке в Гане. Здесь ужасающее содержание ртути, в 45 раз больше, чем допустимо в США. Более 250 тысяч граждан Ганы живут в опасных для здоровья и жизни условиях. Особенно это касается тех, чья работа - ковыряться в этой свалке в поисках металлов, подлежащих переработке.

9. Норильск, Россия - рудники и металлургия. Когда-то здесь были лагеря для врагов народа, а теперь это второй по величине город за полярным кругом. Первые рудники здесь появились в 1930-е, когда никто и не думал об экологии. Здесь находится крупнейший в мире комплекс по плавлению тяжелых металлов, который выделяет около двух миллионов тонн диоксида серы в атмосферу ежегодно. Шахтеры в Норильске живут на десять лет меньше, чем в среднем в мире. Это одно из самых загрязненных мест в России: даже снег имеет привкус серы и черный цвет. Выбросы диоксида серы вызывают такие заболевания, как рак легких.

8. Дельта реки Нигер, Нигерия - разливы нефти. Каждый день из этой зоны выкачивается около двух миллионов баррелей нефти. Около 240 тысяч баррелей попадает в дельту реки Нигер. С 1976 по 2001 год здесь зафиксировано около семи тысяч случаев разлива нефти в реке, и большая часть этой нефти так и не была собрана. Разливы сильно загрязнили воздух, в результате чего образовались такие канцерогены, как полициклические углеводороды. По оценкам, приведенным в исследовании 2013 года, загрязнение, вызванное разливами, имеет огромное влияние на посевы злаковых культур, что привело к росту расстройств пищеварения у детей на 24%. Среди других последствий разлива нефти также называют рак и бесплодие.

7. Матанса-Риачуэло, Аргентина - промышленное загрязнение. Около 15 тысяч компаний сбрасывают токсичные отходы прямо в реку Матанса-Риачуэло, которая протекает через столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Люди, которые живут там, почти не имеют источников чистой питьевой воды. Здесь высокий уровень заболеваний, связанных с диареей, онкологии и респираторных заболеваний, который достигает 60% среди 20 тысяч человек, живущих на берегах реки.

6. Хазарибагх, Бангладеш - кожевенное производство. Около 95% зарегистрированных кожевенных фабрик в Бангладеш находятся в Хазарибагхе, районе в столице страны Дакке. Здесь используются устаревшие и запрещенные в других странах методы выделки кожи, не говоря уже о том, что все эти производства выбрасывают около 22 тысяч куболитров токсичных химикатов в крупнейшую реку. Шестивалентный хром, который содержится в этих отходах, вызывает рак. Жители вынуждены мириться с высоким уровнем респираторных и кожных заболеваний, а также с кислотными ожогами, тошнотой, головокружениями и зудом.

5. Долина реки Читарум, Индонезия - промышленное и бытовое загрязнение. Уровень содержания ртути в реке более чем в тысячу раз превышает стандарты американского Агентства охраны окружающей среды. Дополнительные исследования выявили крайне высокие уровни токсичных металлов, в том числе марганца, железа и алюминия. Столица Индонезии Джакарта - город с населением 10 миллионов человек. Долина реки Читарум покрыта большим количеством разнообразного ядовитого мусора - промышленного и бытового, который сбрасывается прямо в воды реки. К счастью, власти страны взяли на себя инициативу по очистке реки, которая будет финансироваться кредитом из Азиатского банка развития на 500 миллионов долларов.

4. Дзержинск, Россия - химическое производство. 300 тысяч тонн опасных химических отходов было выброшено в городе и вокруг него с 1930 по 1998 год. В 2007 году Дзержинск вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый ядовитый город на планете. В пробах воды обнаружены уровни фенолов и диоксинов, в тысячи раз превышающие нормы. Эти вещества напрямую связаны с раком и заболеваниями, ведущими к инвалидности. В 2006 году средняя продолжительность жизни женщин здесь составляла 47 лет, а мужчин - 42 года при численности населения 245 тысяч человек.

3. Чернобыль, Украина - авария на атомной электростанции. Авария на Чернобыльской АЭС удерживает звание самой ужасной ядерной катастрофы в истории. Выброс радиации в результате аварии оказался примерно в сто раз больше, чем в результате бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Окрестности города пустуют более 20 лет. Считается, что около 4 тысяч случаев рака щитовидной железы, а также мутации у новорожденных вызваны последствиями катастрофы.

2. "Фукусима Даичи", Япония - авария на атомной электростанции. После сильнейшего землетрясения 15-метровое цунами накрыло охлаждающие блоки и питание трех реакторов "Фукусимы", что привело к атомной аварии 11 марта 2011 года. Более 280 тысяч тонн воды с химическими отходами удерживаются на электростанции сейчас, а еще около 100 тысяч тонн воды, как считают, находятся в подвалах четырех реакторов в турбинных цехах. Ликвидаторы аварии пытались отправить туда роботов, но они плавились, когда подходили слишком близко. Люди в этой местности рискуют заболеть самыми разными видами рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, это самое загрязненное место в мире. Здесь на 70% выше риск получить рак щитовидной железы среди девочек, которые подверглись облучению в детстве, на 7% выше риск рака щитовидной железы среди мальчиков и на 6% выше риск рака груди у женщин.