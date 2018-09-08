Точный гороскоп на субботу

Сегодня звезды гороскопа склоняют идти на поводу своих желаний - даже самых мимолетных, так что постарайтесь не потерять голову. Роман, завязанный в этот день, вряд ли окажется долговечным, поэтому вместо флирта с незнакомцем лучше от души пофлиртовать с собственным бойфрендом или даже мужем. Поверьте, вы не пожалеете: темперамент у всех сегодня на высоте! Вообще день может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Сегодня хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.

Овен

Сегодня Овен не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Овну можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Телец

Телец вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Тельца к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Близнецы

Единственное, что может помешать Близнецам осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Близнецов будет то и дело путать карты не только им самим, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо им за это не скажут? Именно поэтому Близнецам сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Рак

Раку не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Сегодня у Рака как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Лев

Льву ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Лев все-таки рискнет сегодня отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Льва здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Дева

Дева будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели она не ставила перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Дева не хочет, чтобы день прошел впустую, ей не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Весы

Сегодня эмоции Весов наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Весов будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Скорпион

У Скорпиона возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться - звезды гороскопа склоняют Скорпиона подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Стрелец

Стрелец должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Стрельца обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы - интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Стрельца.

Козерог

У Козерога есть все шансы добиться желаемого - чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Козерог уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Козерогу - в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Козерогом сегодня легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Водолей

Водолею не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Водолей сегодня будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Рыбы

Рыбы как никогда будут иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, им придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Рыбы купят сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества - просто идеальными.

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