10 фактов о Каабе, которых вы, возможно, не знали - ВИДЕО
22 марта 2019 17:00 449
Нет места на Земле более почитаемого мусульманином нежели Мекка, эпицентром которой является Кааба - кубообразное черное сооружение, находящееся в центре самого известного творения человечества, окутанного немалой долей тайны, передает Day.Az со ссылкой на islam-today.ru.
Вот только несколько фактов о Каабе, которых вы могли не знать.
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