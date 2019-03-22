Нет места на Земле более почитаемого мусульманином нежели Мекка, эпицентром которой является Кааба - кубообразное черное сооружение, находящееся в центре самого известного творения человечества, окутанного немалой долей тайны, передает Day.Az со ссылкой на islam-today.ru.

Вот только несколько фактов о Каабе, которых вы могли не знать.

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