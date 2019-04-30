Хит советского автопрома ВАЗ 2101, прозванный в народе "Копейкой", появился благодаря сотрудничеству с итальянским концерном Fiat. Сам же "Жигуль" стал внешне почти точной копией Fiat 124, лучшего автомобиля Европы в 1967 году, но со значительными внутренними изменениями. И это был далеко не единственный (и даже не первый) автомобиль, скопированный с иномарки. Просто о других известно чуть меньше.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Модели Москвич

Первым легковым автомобилем СССР, массово пошедшим в народ, стал "Москвич-400". Достаточно взглянуть на изображение этой малолитражки и сравнить его с четырехдверной модификацией Opel Kadett K38, чтобы понять, что это "одно лицо". Действительно, первая серийно-массовая советская легковушка была создана в 1946 году на оборудовании и на основе образцов и деталей, вывезенных из Германии в счет репараций.

Преемственность сохранилась и в других моделях: 402 - Opel Olympia Rekord (1958 г.), 408 - Opel Kadett А (1962 г.), 412 - Opel Kadett В (1965 г.). Сходство было больше внешним, технически новые "Москвичи" существенно отставали от западных оригиналов и все еще базировались на идеях Opel Kadett 1935 года. Для СССР модели оказались довольно удачными, а потому в 1976 году сверху спустили приказ продолжать политику копирования, поэтому и "Москвич-2141" был создан на основе Chrysler Simca 1308 - автомобиля 1976 года в Европе. Более подробно об этом можно прочитать в статье Е. Борычева и А. Воскресенского "Расследование: как создавался Москвич" в журнале "АвтоРевю".

Модели ВАЗ

Практически вся "классика" Тольяттинского автозавода базировалась на платформе Fiat 124. "Тройка" стала копией модернизированного итальянца Fiat 125, а "Пятерка" - Fiat 131. По сути же это был все тот же автомобиль - надежный, простой, но морально устаревший уже к середине 1970-х. Популярность ВАЗовской классики в СССР объяснялась тем, что достойных конкурентов просто не было. А если и появлялись, то запчастей к ним было не найти.

Модели ГАЗ

Пожалуй, у знаменитой "Волги" самый большой опыт сотрудничества с иностранными автопроизводителями. Первая советская конвейерная легковушка ГАЗ-А (1932-1936) стала несколько измененной лицензионной копией Ford-A. Производилась она по документации и на оборудовании, закупленных у США. А вот ГАЗ-М-12 копией Buick Super вовсе не являлся, хотя советское правительство советовало пойти по простому пути заимствования. Даже наоборот, отечественные конструкторы применили при создании ГАЗ-М-12 несколько оригинальных идей, которыми воспользовались иностранцы.

Не являлись копиями и последовавшие за ним ГАЗ-13, ГАЗ-21, ГАЗ-24. Хотя, как пишет В. В. Князева в книге "Автомобили горьковского автозавода", при их проектировании закупали и внимательно изучали иностранные аналоги по классу и характеристикам.

Конечно, это далеко не все. Были свои копии и у ЗАЗ, и у ЗИЛ. В сборнике "Завод и Люди 1916-2016" отмечается, что основой первого "Запорожца" стал Fiat 600, а первые представительские модели ЗИЛа во многом заимствовали решения американских лимузинов без выпуска точных копий.