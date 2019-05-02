Известный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в качестве нападающего в клубе "Ювентус", приобрел себе новый автомобиль. Выбор спортсмена пал на суперкар Bugatti La Voiture Noire стоимостью 11 млн евро.

На сегодняшний день эта машина считается самой дорогой в мире. Рассмотреть эту мощнейшую "лошадку" во всей красе можно на снимках, представленных ниже.

О новом приобретении Криштиану Роналду написало недавно итальянское издание La Stampa. По словам журналистов, футболист станет единственным обладателем невероятно мощного суперкара Bugatti La Voiture Noire, который был представлен на последнем Женевском автосалоне.

За автомобиль мощностью 1500 лошадиных сил и максимальной скоростью в 420 км в час Роналду пришлось отдать 11 млн евро (21 млн. манатов). Сообщается, что суперкар наделен 16-цилиндровым двигателем объемом 8 литров и способен разгоняться до скорости 100 км/ч всего за 2 секунды!

Предлагаем вашему вниманию несколько снимков модели La Voiture Noire.

Пока что в Bugatti создали только один такой автомобиль, но обкатать его португальский бомбардир сможет не раньше 2021 года. В настоящее время специалисты концерна завершают последние его испытания.

Криштиану Роналду уже несколько лет подряд попадает в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. За прошлый год португалец заработал 113 млн евро, уступив первое место капиталу "Барселоны" Лионелю Месси, годовой доход которого составил €130 млн.

Поэтому не удивительно, что 33-летний футболист радует себя такими дорогими игрушками. В автопарке Криштиану Роналду стоят уже более 20 машин премиального класса. Среди них Audi R8, Audi Q7, Mercedes-Benz C-Class Coupe, BMW M6, Porsche Cayenne Turbo и Porsche 911 Carrera S, Bugatti Veyron, Bentley Continental GT Speed, Lamborghini Aventador и другие.

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