Туристическая компания разместила в сети необычную вакансию, суть которой - в течение трех недель тестировать лучшие тематические парки, в том числе Walt Disney World и Universal Studio. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В апреле или мае претенденту предстоит отправиться в Орландо (Флорида), чтобы абсолютно бесплатно и без очередей кататься на всех аттракционах, смотреть шоу, пробовать местную еду и многое другое. С собой можно взять друга.

Фирма покроет все расходы.

Претенденту предоставят камеру и фитнес-браслет, чтобы делать фото и видео-заметки и следить за самочувствием во время поездки.

Но и это не все. После трехнедельного марафона туристическая компания заплатит три тысячи фунтов стерлингов.

Задача сотрудника - предоставить подробный отзыв, начиная от общих впечатлений и заканчивая описанием мест, где можно купить сувениры, вкусно поесть и удачно сфотографироваться.