Как отличить оригинал виски Chivas Regal от подделки? - ИНСТРУКЦИЯ

Chivas является популярным брендом виски, который иногда пытаются подделать.

При этом наиболее популярным и подделываемым является виски Chivas Regal. Чтобы не стать жертвой подделки, следует знать признаки оригинального виски Чивас.

Перед тем, как приступить к описанию отличительных элементов оригинального Чиваса, отметим, что в конце 2015 года Chivas Regal сменил свой дизайн, в связи, с чем мы будем рассказывать уже об признаках обновлённого виски, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

1. Chivas продаётся только в индивидуальной подарочной упаковке, без неё оригинального виски Чивас Ригал не бывает. Единственным исключением является Чивас Ригал фляжка. Если Вам предлагают виски этого бренда без упаковки или ящиком, то знайте это однозначный фальсификат.

2. Бутылка настоящего виски Chivas Regal имеет гладкие плечи и округлую форму.

Над этикеткой имеется рельефный логотип бренда (в старых версиях вместо бренда красовалась надпись "ESTD", а под ней год "1801")

С противоположной стороны бутылки имеются рельефные подписи основателей (в предыдущей версии там красовалась надпись "Chivas Regal").

Отсутствие этих рельефных элементов, говорит о том, что бутылка, как и её содержимое это подделка.

Дно оригинальной бутылки должно быть толстым, без русских слов и обозначений, при этом на дне бутылки должны быть латинские надписи, включая выгравированный бренд Chivas.

3. Этикетка настоящего виски Чивас Ригал должна быть рельефной, высокого качества, при этом она клеится аккуратно без скосов. Если этикетка на бутылке не рельефна, или наклеена криво, то можете быть уверены перед вами подделка.

Настоящий Чивас обладает уникальным L кодом, который расположен на обратной стороне этикетки, вместе с ним печатается дата разлива виски. Для того чтобы увидеть этот код и дату розлива, Вам потребуется посмотреть сквозь бутылку с обратной стороны.

Если обратная сторона этикетки пустая, то перед вами 100% подделка виски Чивас и ни как не оригинал.

4. Крышка с настоящим виски Chivas Regal должна быть аккуратно покрыта пластиковой пленкой, на которую нанесен логотип и надписи. На самой крышке так же имеются картинки и надписи.

5. Акцизная марка является необходимым атрибутом любого оригинального виски Chivas Regal. При этом внимательно ознакомьтесь с указанным в марке объёмом алкоголя, он должен совпадать с реальностью. Единственным случаем, когда отсутствие акцизной марки допускается, это когда виски покупалось в магазинах беспошлинной торговли Duty Free.

6. Приобретая любой из видов Chivas обратите внимание на консистенцию жидкости, она не должна иметь осадка, а со стенок бутылки она должна стекать медленней, чем вода. Кроме этого, если встряхнуть бутылку с настоящим Чивасом, то образуются достаточно крупные, устойчивые пузырьки.