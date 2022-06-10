https://news.day.az/unusual/1469691.html Морской котик поцеловал сородича и умилил сеть - ВИДЕО
Морской котик поцеловал сородича и умилил сеть - ВИДЕО
Волонтёр, работающий в голландском центре реабилитации тюленей Zeehondencentrum, запечатлела страстный поцелуй в исполнении одного из обитателей искусственного водоёма, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Котик, получивший имя Поффертье (Мини-блинчик), продемонстрировал свои неподдельные чувства к соплеменнику, названному Блинчиком, и поцеловал его на глазах у сотрудников центра.
Видеоролик со взаимоотношениями спасённых из дикой природы морских млекопитающих, был опубликован в Youtube, где привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей.
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