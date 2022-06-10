Морской котик поцеловал сородича и умилил сеть

Волонтёр, работающий в голландском центре реабилитации тюленей Zeehondencentrum, запечатлела страстный поцелуй в исполнении одного из обитателей искусственного водоёма, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Котик, получивший имя Поффертье (Мини-блинчик), продемонстрировал свои неподдельные чувства к соплеменнику, названному Блинчиком, и поцеловал его на глазах у сотрудников центра.

Видеоролик со взаимоотношениями спасённых из дикой природы морских млекопитающих, был опубликован в Youtube, где привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей.