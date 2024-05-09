Обнаружено возможное местоположение Девятой планеты

Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили возможное местоположение девятой планеты Солнечной системы, которая, как считается, находится далеко за орбитой Плутона и влияет на орбиты транснептуновых тел. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные наблюдений телескопа Pan-STARRS и исключили примерно 78 процентов возможных мест, где скрывается Планета Х, значительно сузив диапазон поиска в будущем. Они также определили приблизительную длину большой полуоси планеты и ее массы, которые оказались равны 500 астрономических единиц и 6,6 массы Земли соответственно.

Если существование Девятой планеты подтвердится, то она будет пятой по величине планетой Солнечной системы и единственной, масса которой будет между массами Земли и Урана.

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