Семья отвоевала дом мечты у тысячи летучих мышей

В штате Вашингтон, США, семье больше года пришлось бороться с тысячью летучих мышей за дом мечты. Как передает Day.Az, о том, как людям удалось отвоевать здание у животных, рассказывает The Washington Post.

Том Риккен и Маккензи Пауэлл долгое время жили в маленьком трейлере и решили переехать, когда у них родился сын. В 2023 году им удалось найти, как им тогда казалось, выгодное предложение и купить четырехэтажный дом за 850 тысяч долларов (83,5 миллиона рублей).

Въехав в новое жилище с пятимесячным Робби, Пауэлл и Риккен поняли, что живут в доме не одни. Множество летучих мышей поселились в нем еще до приезда семьи. По оценке специалистов, дом стал местом обитания для как минимум четырех видов летучих мышей.

Пауэлл и Риккен решили устроить капитальный ремонт и начали сносить стены. В них обнаружилось огромное количество останков животных. Оказалась, что проблема с летучими мышами преследовала этот дом с 2018 года. Во время сделки купли-продажи прежние владельцы просто скрыли эту информацию.

Из-за этого открытия всем членам семьи пришлось сделать дорогостоящие прививки от бешенства, переносчиком которого в том числе являются и летучие мыши. Опасаясь за здоровье ребенка, Пауэлл вернулась с ним в старый трейлер. Риккен тем временем продолжал бороться с летучими мышами. Дело осложнялось тем, что законы штата запрещают истреблять этих животных. Их можно только выгонять из зданий, причем только в те месяцы, когда они не заботятся о детенышах.