Определены источники загадочных космических радиосигналов

Международная команда ученых выяснила, что загадочные быстрые радиовсплески, которые долгое время ставили астрономов в тупик, могут возникать в магнитосферах магнетаров - невероятно мощных нейтронных звезд.

Как передает Day.Az, это открытие стало возможным благодаря изучению радиовсплеска 20221022A, который был впервые зафиксирован в 2022 году. Работа опубликована в журнале Nature.

Магнетары - это особый вид нейтронных звезд с невероятно мощными магнитными полями, которые в 1000 раз сильнее, чем у обычных нейтронных звезд. Эти поля настолько сильны, что атомы в их окрестностях разрушаются.

Радиовсплеск, известный как 20221022A, был зафиксирован в галактике, расположенной на расстоянии 200 миллионов световых лет от нас. Его продолжительность составила всего две миллисекунды, что сделало этот всплеск идеальным объектом для исследования.

Чтобы обнаружить источник сигнала, ученые применили эффект сцинтилляции - явление, которое возникает, когда свет преломляется через газ в космическом пространстве. Это помогло им сузить зону поиска до области всего в 10 тысяч километров от поверхности магнетара. По словам исследователей, измерить такую область с расстояния в 200 миллионов световых лет - это все равно что определить ширину молекулы ДНК с поверхности Луны.

Сопутствующий анализ показал, что поляризация света от 20221022A имеет характерный S-образный изгиб, что указывает на вращение объекта, от которого исходил сигнал.

"Такие всплески происходят постоянно, и мы только начинаем понимать, насколько они разнообразны", - отметил физик Киеши Масуи из Массачусетского технологического института, соавтор исследования.

Открытие не только проливает свет на происхождение быстрых радиовсплесков, но и демонстрирует универсальность техники сцинтилляции. Теперь ученые смогут лучше исследовать разнообразие быстрых радиовсплесков и их свойств.