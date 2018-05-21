Тяжелое ДТП в Индии, более 10 погибших

Автобус, перевозивший около 30 человек, врезался в грузовик на трассе в центральной части Индии, 11 человек погибли, 20 получили ранения, сообщает агентство United News of India со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник утром на участке автомобильной дороги, соединяющей города Агра и Мумбаи в штате Мадхья-Прадеш. Как сообщили в полиции, автобус направлялся из округа Банда (штат Уттар-Прадеш) в город Ахмадабад, когда врезался в грузовик, стоявший на дороге. По данным полиции, восемь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в стране в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

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