Эксперты разочарованы переговорами по Brexit

Правительство Великобритании плохо справилось с переговорами с Евросоюзом по поводу условий выхода страны из блока, считает большинство экономистов, опрошенных Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



В то же время, как считают эксперты, существует шанс того, что переговоры приведут к неорганизованному Brexit.



В июне 2016 года британцы удивили мир итогами голосования, отказавшись от более чем сорокалетнего торгового и политического партнерства, а в марте прошлого года премьер-министр Тереза ​​Мэй начала двухгодичный обратный отсчет до выхода из ЕС.



Премьер-министр изо всех сил пыталась объединить свой кабинет, однако основные разногласия по поводу условий выхода сохранились между Лондоном и Брюсселем.



Отвечая на вопрос об оценке эффективности британского правительства, 30 экономистов подавляющим большинством отрицательно отнеслись к усилиям британского кабмина. Многие оценили переговоры самым негативным образом, а часть ответила на вопрос нейтрально.

"Переговоры были путаными прежде всего потому, что правительство решило реализовать стратегию, которая не была включена в бюллетень для голосования, и не подумало о том, как ее реализовать до запуска статьи 50 (для запуска процесса выхода из состава Евросоюза)", - сказал Питер Диксон из Commerzbank.



Тем не менее, вероятность "жесткого" выхода, который не предусматривает соглашения с ЕС, по мнению опрошенных Reuters экспертов, составляет 20%.



Вместо этого, как и во всех опросах агентства после референдума 2016 года, соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией было выбрано в качестве наиболее вероятного результата переговоров.



Вторым самым вероятным прогнозом стало членство Великобритании, в соответствии с которым Британия будет платить за полный доступ к единому рынку ЕС, а затем выйдет из ЕС без сделки и вместо этого будет торговать с другими странами в соответствии с основными правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

