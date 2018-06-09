Момент столкновения вертолёта с самолётом попал на видеокамеру во Флориде - ВИДЕО

9 июня 2018 13:40

Крушение вертолёта Robinson R22 и легкомоторного самолёта Piper PA-28, произошедшее 23 сентября 2017 года, попало в объектив видеокамеры на взлётной площадке в городе Клируотер (штат Флорида, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеозапись момента аварии на днях появилась в интернете. Самолёт врезался в заднюю часть вертолёта, после чего оба летательных аппарата, получив повреждения, обрушились на землю.

В результате столкновения два человека, получившие травмы, были отправлены в больницу.

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Момент столкновения вертолёта с самолётом попал на видеокамеру во Флориде

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