Бывший игрок «Милана» и «Шальке-04» стал рэпером
18 августа 2018 08:22 116
Бывший полузащитник "Милана" и "Шальке-04" Кевин-Принс Боатенг, ныне защищающий цвета "Сассуоло", начал музыкальную карьеру. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
31-летний хавбек выпустил дебютный клип на композицию "King" ("Король") в стиле рэп, который размещен на ютуб-канале WORLDSTARHIPHOP.
Ганский футболист будет выступать под псевдонимом PRINSS Boateng.
За несколько суток клип набрал около 200 тысяч просмотров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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