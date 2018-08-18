Бывший игрок «Милана» и «Шальке-04» стал рэпером

18 августа 2018 08:22

Бывший полузащитник "Милана" и "Шальке-04" Кевин-Принс Боатенг, ныне защищающий цвета "Сассуоло", начал музыкальную карьеру. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

31-летний хавбек выпустил дебютный клип на композицию "King" ("Король") в стиле рэп, который размещен на ютуб-канале WORLDSTARHIPHOP.

Ганский футболист будет выступать под псевдонимом PRINSS Boateng.

За несколько суток клип набрал около 200 тысяч просмотров.

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