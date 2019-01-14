ЧП в турецком аэропорту, задержан авиарейс
14 января 2019 14:18 136
В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в самолет, совершавший рейс Стамбул-Рим, врезался самоходный трап для посадки пассажиров. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что во время столкновения с самоходным трапом самолет находился на стоянке, что позволило избежать серьезных последствий.
Сообщается также, что после инцидента был задержан рейс Стамбул-Рим, и в целях обеспечения безопасности пассажиры были отправлены в Рим другим самолетом.
О других деталях инцидента не сообщается.
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