Член Шведской академии ушла с поста из-за утечки имен нобелевских лауреатов

Член Шведской академии с 25-летним стажем Катарина Фростенсон согласилась покинуть ее после проведенного в учреждении, присуждающем Нобелевскую премию по литературе, расследования о нарушении правил конфиденциальности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Шведская академия сообщает, что Катарина Фростенсон несет ответственность за нарушение конфиденциальности. Фростенсон отрицает нарушение правил конфиденциальности... Фростенсон решила выйти из состава Шведской академии ", - говорится в сообщении для прессы, опубликованном на сайте академии.

Фростенсон является супругой известного в Швеции культурного деятеля Жан-Клода Арно, и именно его имя называется в связи с утечкой имен Нобелевских лауреатов по литературе до их официальной презентации. Впервые об этом сообщила весной прошлого года шведская газета Dagens nyheter после ознакомления с расследованием адвокатской фирмы Hammarskiöld & Co, проведенного по поручению Шведской академии. По данным газеты, Арно мог быть источником утечки секретной информации о Нобелевских лауреатах до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.

В начале ноября 2018 года Шведская академия назначила дополнительное расследование, поручив той же адвокатской конторе выяснить, были ли нарушены положения о конфиденциальности из-за Фростенсон и Арно. Газета Svenska dagbladet сообщила по окончании расследования, что одна из свидетелей рассказала адвокатам, как Арно назвал ей до официальной презентации имя Эльфриды Елинек, получившей Нобелевскую награду в 2004 году, и затем Гарольда Пинтера - лауреата 2005 года. Другой свидетель рассказал адвокатам, как Арно оповестил его в 1996 году, что премию дадут Виславе Шимборской. Оба свидетеля согласились на упоминание их имен в расследовании и отказались от анонимности, написала газета.

Осенью 2017 года 18 женщин обвинили директора известного стокгольмского литературного клуба "Форум" Жан-Клода Арно в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, присуждающей Нобелевскую премию и выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование. Разбирательства и дискуссии на фоне разоблачений сексуальных домогательств #metoo вызвали кризис в академии, принявшей решение перенести присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год на 2019 год.

В конце сентября прошлого года одно из обвинений в изнасиловании рассмотрел суд в Стокгольме и приговорил Арно к двум годам лишения свободы. Он отрицал вину и обжаловал решение в апелляционном суде. В начале декабря суд сообщил, что оставляет в силе приговор, добавив к сроку еще шесть месяцев.



Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии.

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