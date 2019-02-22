Ирландия представила "план спасения" на случай "жесткого" Brexit
Ирландское правительство обнародовало законопроект, главная цель которого - облегчить последствия так называемого "жесткого" Brexit, пишет Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Теперь Кабинет министров страны будет добиваться ускоренного приятия данного законопроекта в парламенте, чтобы он был одобрен до 29 марта, когда Великобритании запланировала покинуть Евросоюз.
По словам вице-премьера Ирландии Саймона Ковни, задача данной законодательной инициативы - "компенсировать плохие последствия беспорядочного Brexit", поскольку Ирландия столкнется с огромным экономическим ударом, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения.
"Я надеюсь, что нам никогда не придется использовать положения, изложенные в этом законодательном акте. Я надеюсь, что нам никогда не придется применять этот законопроект", - заявил 22 февраля Ковни.
В самом документе указаны меры поддержки ирландского бизнеса и гарантии того, что граждане смогут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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