Ирландское правительство обнародовало законопроект, главная цель которого - облегчить последствия так называемого "жесткого" Brexit, пишет Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Теперь Кабинет министров страны будет добиваться ускоренного приятия данного законопроекта в парламенте, чтобы он был одобрен до 29 марта, когда Великобритании запланировала покинуть Евросоюз.

По словам вице-премьера Ирландии Саймона Ковни, задача данной законодательной инициативы - "компенсировать плохие последствия беспорядочного Brexit", поскольку Ирландия столкнется с огромным экономическим ударом, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения.

"Я надеюсь, что нам никогда не придется использовать положения, изложенные в этом законодательном акте. Я надеюсь, что нам никогда не придется применять этот законопроект", - заявил 22 февраля Ковни.

В самом документе указаны меры поддержки ирландского бизнеса и гарантии того, что граждане смогут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии.