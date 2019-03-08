Азербайджанские солдаты, служащие в ВС Грузии, завершили интенсивные курсы грузинского языка, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.

По итогам курсов 14 военнослужащих азербайджанского происхождения были удостоены сертификатов.

Отметим, что курсы грузинского языка для военнослужащих - представителей национальных меньшинств организовываются при поддержке министерств обороны, образования и науки, культуры и спорта Грузии.