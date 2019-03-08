Военнослужащие-азербайджанцы удостоены сертификатов в ВС Грузии - ФОТО
8 марта 2019 22:06 294
Азербайджанские солдаты, служащие в ВС Грузии, завершили интенсивные курсы грузинского языка, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.
По итогам курсов 14 военнослужащих азербайджанского происхождения были удостоены сертификатов.
Отметим, что курсы грузинского языка для военнослужащих - представителей национальных меньшинств организовываются при поддержке министерств обороны, образования и науки, культуры и спорта Грузии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!