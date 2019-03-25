Эрдоган: Айя-София может функционировать как мечеть-музей
25 марта 2019 10:25 146
Айя-София может функционировать как мечеть-музей, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей после муниципальных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта.
Отметим, что ранее Эрдоган, комментируя теракты в мечетях в Новой Зеландии сказал, что Айя-София не будет функционировать как мечеть. Напомним, что официальное название всемирно известного памятника на сегодняшний день - Музей Айя-София.
По словам Эрдогана, некоторые силы хотят спровоцировать Турцию на фоне заявлений террориста в Новой Зеландии по поводу Айя-София.
Эрдоган подчеркнул, что власти Турции прекрасно знают, что и когда делать.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:16
Bərdədə yasda adam öldü
-
24 Мар. 12:45 5 577
-
24 Мар. 11:12 3 163
-
24 Мар. 20:20 2 847
-
24 Мар. 14:12 2 334
-
24 Мар. 12:50 2 245