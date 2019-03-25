Айя-София может функционировать как мечеть-музей, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей после муниципальных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта.

Отметим, что ранее Эрдоган, комментируя теракты в мечетях в Новой Зеландии сказал, что Айя-София не будет функционировать как мечеть. Напомним, что официальное название всемирно известного памятника на сегодняшний день - Музей Айя-София.

По словам Эрдогана, некоторые силы хотят спровоцировать Турцию на фоне заявлений террориста в Новой Зеландии по поводу Айя-София.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции прекрасно знают, что и когда делать.