В селе Усть-Ималке Забайкальского края степной пожар уничтожил почти все шестьдесят жилых домов. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, на данный момент известно о двух пострадавших. Их госпитализировали в Оловяннинском и Агинском районах. Один из них находится в тяжелом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По данным управления Следственного комитета по Забайкальскому краю, в Балейском районе также уничтожены семь домов в селе Унда и два дома в городе Балее, в Ононском районе сгорело 34 жилых дома. В ближайшее время будут организованы проверки по выяснению всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых следователи примут процессуальные решения.

Как сообщает издание "Чита.ру", причиной степных пожаров в населенных пунктах стал сильный ветер. Спасательные службы работают в усиленном режиме. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил изданию, что правительство региона поможет пострадавшим жителям.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

