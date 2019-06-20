Автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны, 25 человек погибли, 35 ранены, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Куллу (Kullu). Автобус, перевозивший около 50 человек, следовал из города Банджар (Banjar) в район Гадагушани (Gadagushani).

На месте происшествия проводится спасательная операция.

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