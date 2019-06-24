США призовут в понедельник Совет безопасности ООН добиться от Ирана обеспечения свободы навигации в Ормузском заливе, начав кампанию по максимальному дипломатическому давлению на Иран. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге в Брюсселе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы проинформируем позднее сегодня Совет безопасности ООН о наших выводах. Мы призовем СБ ООН добиться от Ирана обеспечения свободы навигации в Ормузском заливе, начав кампанию по максимальному дипломатическому давлению на Иран, санкции [против Ирана] также будут озвучены сегодня", - заявил он.

"Иран до настоящего момента оставался глух к дипломатии, поэтому мы будем применять все имеющиеся в нашем арсенале меры", - заявил он. Отвечая на вопрос о возможных новых попытках военных операций США против Ирана, он подчеркнул, что "они потребуют решения президента". Хук также отказался рассказывать какие бы то ни было детали новых санкций США против Ирана. Он также подчеркнул, что США "остаются в тесном контакте по вопросу санкций с "европейской тройкой" [посредников ООН по Ирану]", обвинив Иран в "ядерном шантаже остающихся членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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