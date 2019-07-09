Житель Саньмина (Китай) слишком понадеялся на скорость своего мотоцикла и решил, что он вполне успеет проскочить на красный свет, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Не тут-то было, ведь мотоциклист врезался в автомобиль, и всё закончилось драматичным кувырком через крышу машины.

Однако, незнакомец оказался очень везучим, ведь он только не пострадал, но и умудрился, перелетев через автомобиль, эффектно приземлиться на ноги. Правда, за нарушение правил дорожного движения мужчине, конечно, придётся отвечать.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!