https://news.day.az/world/1136287.html Мотоциклист, нарушивший ПДД, оказался очень везучим - ВИДЕО
Мотоциклист, нарушивший ПДД, оказался очень везучим - ВИДЕО
Житель Саньмина (Китай) слишком понадеялся на скорость своего мотоцикла и решил, что он вполне успеет проскочить на красный свет, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Не тут-то было, ведь мотоциклист врезался в автомобиль, и всё закончилось драматичным кувырком через крышу машины.
Однако, незнакомец оказался очень везучим, ведь он только не пострадал, но и умудрился, перелетев через автомобиль, эффектно приземлиться на ноги. Правда, за нарушение правил дорожного движения мужчине, конечно, придётся отвечать.
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