Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующий документ глава государства подписал в пятницу по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре.

"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов - ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян в фейсбуке.

По его мнению, данная сумма занижена втрое, в связи с чем украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток. Кроме того, министр указал, что реализовать поручения Зеленского за период, прописанный в указе, невозможно.

"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!" - заключил чиновник.

Ранее Омелян раскритиковал Зеленского за использование русского языка. "Возмущение" министра вызвала речь украинского президента на форуме интернет-деятелей iForum 2019. По его мнению, чиновникам и особенно главе государства в Украине "не пристало" разговаривать на русском.

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