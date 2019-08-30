Google переносит производство смартфонов из Китая
Сразу несколько источников здания Nikkei Asian Review сообщают, что корпорация Google переносит производство смартфонов из Китая во Вьетнам, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.
Связано это с торговой войной между США и Китаем. Точнее, торговыми пошлинами, которые Америка собирается ввести с 1 сентября из-за этой войны.
По информации офиса торгового представителя США, 1 сентября агентство таможенного и пограничного контроля США начнет взимать 15-процентную пошлину на часть китайских товаров (общая сумма более $125 млрд). В списке оказались умные часы, наушники Bluetooth, телевизоры и обувь. С 15 декабря будет взиматься тариф в 15% с товаров из оставшейся части списка: мобильные телефоны, ноутбуки, игрушки и одежду.
Таким образом, несмотря на то, что у Google американская "прописка", за собранные в Китае гаджеты придется платить. А это либо повышение цен на устройства, либо потеря дохода. Поэтому компания и решила перенести производство.
Теперь новые Pixel будут собирать во Вьетнаме, на бывшей фабрике Nokia. Сейчас она принадлежит FIH Mobile, дочке Foxconn. Модернизация завода уже началась.
А вот производство "умных" колонок могут перенести в Таиланд. Полностью Китай Google не покинет: здесь останется первичное производство части аппаратного обеспечения устройств
Кстати, о "переезде" из Китая из-за торговых пошлин задумались и другие американские компании. В их числе Apple, HP, Dell, Microsoft, Amazon, Lenovo, Acer, Sony, Asus и Nintendo.
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