Сразу несколько источников здания Nikkei Asian Review сообщают, что корпорация Google переносит производство смартфонов из Китая во Вьетнам, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Связано это с торговой войной между США и Китаем. Точнее, торговыми пошлинами, которые Америка собирается ввести с 1 сентября из-за этой войны.

По информации офиса торгового представителя США, 1 сентября агентство таможенного и пограничного контроля США начнет взимать 15-процентную пошлину на часть китайских товаров (общая сумма более $125 млрд). В списке оказались умные часы, наушники Bluetooth, телевизоры и обувь. С 15 декабря будет взиматься тариф в 15% с товаров из оставшейся части списка: мобильные телефоны, ноутбуки, игрушки и одежду.

Таким образом, несмотря на то, что у Google американская "прописка", за собранные в Китае гаджеты придется платить. А это либо повышение цен на устройства, либо потеря дохода. Поэтому компания и решила перенести производство.

Теперь новые Pixel будут собирать во Вьетнаме, на бывшей фабрике Nokia. Сейчас она принадлежит FIH Mobile, дочке Foxconn. Модернизация завода уже началась.

А вот производство "умных" колонок могут перенести в Таиланд. Полностью Китай Google не покинет: здесь останется первичное производство части аппаратного обеспечения устройств

Кстати, о "переезде" из Китая из-за торговых пошлин задумались и другие американские компании. В их числе Apple, HP, Dell, Microsoft, Amazon, Lenovo, Acer, Sony, Asus и Nintendo.

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